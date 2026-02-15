МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Польша потратила на украинских беженцев более $2 млрд в 2025 году

Самые большие суммы выделили на социальные и семейные пособия, а также выплаты через систему государственного страхования.
Владимир Рубанов 22-02-2026 02:02
В 2025 году Польша выделила около 8 миллиардов злотых (примерно 2,21 миллиарда долларов) на помощь украинским гражданам, которые находятся на ее территории. Об этом сообщил депутат сейма Дариуш Матецкий. Он опубликовал ответ правительства на свой запрос.

Данные показывают, что сначала планировали потратить 8,04 миллиарда злотых. Но фактически израсходовали 7,93 миллиарда (около 2,16 миллиарда долларов). Это составляет 98,6% от запланированной суммы.

Эти средства направляли на социальные выплаты, здравоохранение, образование и административное сопровождение пребывания украинских граждан в Польше. Самые большие суммы выделили на социальные и семейные пособия, а также выплаты через систему государственного страхования.

Матецкий уточнил, что через польское Управление социального страхования перечислили свыше 2,14 миллиарда злотых (около 0,6 миллиарда долларов). Расходы на здравоохранение, связанные с оказанием медицинской помощи украинцам, составили около 763 миллионов злотых (213 миллионов долларов).

Кроме того, из бюджета министерства внутренних дел и администрации Польши на поддержку украинских граждан ушло около 1,23 миллиарда злотых (примерно 0,34 миллиарда долларов). Дополнительные средства также выделяли на образовательные нужды, включая стипендии и учебные материалы для украинских детей.

Недавно президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий часть льгот и механизмов поддержки граждан Украины, которые ввели после начала специальной военной операции.

Поправки внесли в закон о помощи украинцам. Он регулирует их пребывание и доступ к государственным услугам в Польше. Документ предусматривает постепенное прекращение ряда социальных и административных преференций, в том числе часть денежных выплат и упрощенных процедур получения услуг.

