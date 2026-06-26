Бастрыкин призвал ввести единые стандарты охраны в школах

В России необходимо усилить госконтроль за работой частных охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность образовательных организаций. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

«Мы полагаем, что необходимо ввести единый стандарт охраны, в том числе по оснащению образовательных учреждений надежными средствами защиты от нападений», - сказал глава СК.

Бастрыкин заявил, что Россия столкнулась с новым, крайне опасным вызовом - целенаправленным вовлечением молодежи в диверсионную и террористическую деятельность представителями и сторонниками киевского режима. В 2025 году по направленным в суд делам о терроризме зафиксировано почти трехкратное увеличение числа подростков, совершивших преступления, в сравнении с 2024 годом.

В прошлом году 239 подростков совершили преступления террористического характера, в том числе с использованием интернета. Глава СК добавил, что администрация учебных заведений нередко замалчивает факты травли учащихся и не принимает мер к выявлению детей, увлекающихся экстремистской пропагандой.

Бастрыкин заявил, что в СК неоднократно предлагали и сейчас настаивают на том, что следует принять дополнительные меры к увеличению штата и финансирования психологической службы в образовательных учреждениях. По его словам, в Следственном комитете расширяют состав психологической службы, в том числе для оказания помощи преподавателям в ведомственных учебных заведениях.

Ранее в Дагестане задержали 17-летнего подростка, который создал интернет-сообщество, связанное с терроризмом. По данным ФСБ и Следственного комитета, группа готовила нападения на школы, поджигала автомобили и рассылала ложные сообщения о терактах в России, США и ЕС. По данным ФСБ, его деятельность координировали украинские спецслужбы.