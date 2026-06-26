В Грузии одобрили создание спецкомиссии для проверки фиктивности браков

При МВД Грузии создадут специальную комиссию, в обязанности которой будет входить проверка браков между гражданами и иностранцами на фиктивность. Об этом сообщает Interpressnews.

Парламент Грузии одобрил проект законодательных актов, которые касаются механизмов управления миграционными процессами. В их число входят поправки, регулирующие вопросы, связанные с выдачей ВНЖ на основании брака.

Отмечается, что правительство определило новый вид ВНЖ - для супруга гражданина Грузии. Он выдается до получения постоянного. В случае выявления правоохранителями фиктивности брака «супругам» грозит уголовная ответственность.

Оно подразумевает высылку иностранного гражданина из Грузии и запрет на въезд на срок от двух до десяти лет. Также могут наложить штраф, либо заключить под домашний арест на срок до двух лет. Наказание в виде тюремного заключения могут назначить на срок до двух лет.

Ранее в России ужесточили получение ВНЖ и РВП на основании брака. Это сделано, чтобы исключить факт использования мигрантами фиктивных браков и отцовства ради получения легальных статусов. Получить разрешение на временное проживание в России вне квоты по браку иностранец сможет, если брак длиться не менее трех лет или у пары есть общий ребенок.