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В Грузии одобрили создание спецкомиссии для проверки фиктивности браков

В случае выявления фиктивности брака «супругам» грозит уголовная ответственность.
Анастасия Митина 26-06-2026 02:39
© Фото: IMAGO, www.imago images.de, Global Look Press

При МВД Грузии создадут специальную комиссию, в обязанности которой будет входить проверка браков между гражданами и иностранцами на фиктивность. Об этом сообщает Interpressnews.

Парламент Грузии одобрил проект законодательных актов, которые касаются механизмов управления миграционными процессами. В их число входят поправки, регулирующие вопросы, связанные с выдачей ВНЖ на основании брака.

Отмечается, что правительство определило новый вид ВНЖ - для супруга гражданина Грузии. Он выдается до получения постоянного. В случае выявления правоохранителями фиктивности брака «супругам» грозит уголовная ответственность.

Оно подразумевает высылку иностранного гражданина из Грузии и запрет на въезд на срок от двух до десяти лет. Также могут наложить штраф, либо заключить под домашний арест на срок до двух лет. Наказание в виде тюремного заключения могут назначить на срок до двух лет.

Ранее в России ужесточили получение ВНЖ и РВП на основании брака. Это сделано, чтобы исключить факт использования мигрантами фиктивных браков и отцовства ради получения легальных статусов. Получить разрешение на временное проживание в России вне квоты по браку иностранец сможет, если брак длиться не менее трех лет или у пары есть общий ребенок.

#в стране и мире #Грузия #уголовная ответственность #фиктивный брак
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