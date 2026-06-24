Минобороны России сообщило о нанесении удара по украинской газораспределительной станции. Это сделал расчет беспилотного летательного аппарата «Герань».

Целью стала подстанция в районе населенного пункта Люцерна. Это село находится на территории Запорожской области, уточнили в российском оборонном ведомстве.

В МО РФ подчеркнули, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить огневое поражение объектам, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие украинский военно-промышленный комплекс.

Ранее сообщалось, что российские «Герани» поразили логистический центр «Новой почты» в районе населенного пункта Новый Коротыч в Харьковской области. Отмечено, что там находилось вооружение ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.