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МО РФ сообщило о поражении «Геранью» газораспределительной подстанции

Удар наносился в районе населенного пункта Люцерна в Запорожской области.
24-06-2026 11:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о нанесении удара по украинской газораспределительной станции. Это сделал расчет беспилотного летательного аппарата «Герань».

Целью стала подстанция в районе населенного пункта Люцерна. Это село находится на территории Запорожской области, уточнили в российском оборонном ведомстве. 

В МО РФ подчеркнули, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить огневое поражение объектам, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие украинский военно-промышленный комплекс. 

Ранее сообщалось, что российские «Герани» поразили логистический центр «Новой почты» в районе населенного пункта Новый Коротыч в Харьковской области. Отмечено, что там находилось вооружение ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #запорожская область #Герань #Газовая инфраструктура
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