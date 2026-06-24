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Опубликованы кадры ударов, уничтоживших около 50 украинских боевиков

Удары наносились фугасными авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции.
24-06-2026 14:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о нанесении авиаударов по неприятелю в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали экипажи ВКС России.

«В результате ударов уничтожено около 50 боевиков ВСУ», - говорится в сообщении.

Уточняется, что цели находились в районах населенных пунктов Беленькое и Высокоивановка на территории Донецкой Народной Республики. Это были пункты управления беспилотниками 30-й отдельной механизированной бригады и пункт временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Отмечено, что наши летчики применили фугасные авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-1500. Они были оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #ДНР #спецоперация #ФАБ
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