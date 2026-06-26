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Король Великобритании впервые раскрыл свои налоги

Монарх добровольно заплатил 12,9 млн фунтов стерлингов за год.
Владимир Рубанов 26-06-2026 10:27
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Король Карл III и принц Уильям впервые в рамках своих нынешних обязанностей раскрыли свои личные налоговые платежи. По замыслу, это должно повысить прозрачность финансов британской монархии. Документы опубликованы в четверг Букингемским и Кенсингтонским дворцами.

Согласно бумагам, монарх добровольно заплатил 12,9 млн фунтов стерлингов, а его сын - 7,76 млн фунтов стерлингов в виде подоходного налога и налога на прирост капитала за налоговый 2024/25 год.

Букингемский дворец не раскрыл ставку налога, которую платит король. Однако последние финансовые отчеты герцогства Ланкастерского показывают, что в 2024-2025 годах монарх получил 26,5 млн фунтов стерлингов в виде дивидендов. Это основной источник личного дохода короля. В отчете принца говорится, что он «платит максимальную ставку подоходного налога и налога на прирост капитала со всех своих личных доходов».

Налоговые платежи Карла III увеличились с 11,7 млн ​​фунтов стерлингов в 2023-2024 годах. Общие налоговые платежи принца Уильяма уменьшились с 8,34 млн фунтов стерлингов в то же время.

Королю принадлежит множество активов - от замков до русел рек, пишет Bloomberg. Это ставит его в один ряд с самыми богатыми людьми в мире. Однако состояние монарха запутано, оно связано древними соглашениями, которые не применяются к большинству других богатых семей.

Для выполнения официальных обязанностей королевскую семью финансируют за счет суверенного гранта. Это ежегодная единовременная выплата, предусмотренная соглашением 1760 года между монархом и правительством Великобритании. Обычно она составляет до четверти прибыли от королевского имения, в состав которого входит Риджент-стрит, популярное место для розничной торговли с магазинами высокой моды, а также магазином игрушек Hamleys.

Согласно заявлению Министерства финансов, эту субсидию в следующем году сократят до 99,9 млн фунтов стерлингов по сравнению со 137,9 млн фунтов стерлингов в этом году. Сокращение произойдет после завершения десятилетней модернизации Букингемского дворца.

Ранее полиция Лондона начала расследование после того, как охранники короля Великобритании Карла III уснули на посту. Подразделение Скотленд-Ярда, ответственное за безопасность монарха в Виндзорском замке, включает в себя 30 человек. Есть подозрения, что некоторые из них также не появлялись на своих местах в течение рабочего дня.

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