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DR: украинские беженцы в Дании пугают местных нацистской символикой

Власти боятся, что в будущем это может привести к случаям применения насилия.
Тимур Юсупов 19-06-2026 17:16
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Global Look Press

Власти Дании обеспокоены поведением украинских беженцев, которых все чаще замечают в одежде со свастиками, символикой войск СС, а также с соответствующими татуировками. Об этом пишет издание aif.ru со ссылкой на телерадиокомпанию DR.

Согласно имеющейся информации, тревогу по поводу радикализации мигрантов выразил глава Центра документации и противодействия экстремизму Кеннет Смидт Хансен. По его словам, многие жители Дании столкнулись с агрессивными украинскими юношами, которые позволяют себе агрессивные высказывания и проявление нетерпимости по отношению к гражданам страны, а также часто публично демонстрируют нацистскую символику.

Чиновник заявил, что данные сообщения нельзя обходить стороной, так как дальнейшее распространение подобных идей неизбежно приведет к насильственным действиям.

Ранее стало известно, что на Украину доставили прах лидера запрещенной в России экстремистской организации украинских националистов Андрея Мельника. Того самого, что писал письмо Гитлеру, присягая на верность Третьему рейху. Его с почестями перезахоронили в Киеве. 

#в стране и мире #Украина #СС #Дания #Неонацизм #Свастика #украинские беженцы
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