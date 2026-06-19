Власти Дании обеспокоены поведением украинских беженцев, которых все чаще замечают в одежде со свастиками, символикой войск СС, а также с соответствующими татуировками. Об этом пишет издание aif.ru со ссылкой на телерадиокомпанию DR.

Согласно имеющейся информации, тревогу по поводу радикализации мигрантов выразил глава Центра документации и противодействия экстремизму Кеннет Смидт Хансен. По его словам, многие жители Дании столкнулись с агрессивными украинскими юношами, которые позволяют себе агрессивные высказывания и проявление нетерпимости по отношению к гражданам страны, а также часто публично демонстрируют нацистскую символику.

Чиновник заявил, что данные сообщения нельзя обходить стороной, так как дальнейшее распространение подобных идей неизбежно приведет к насильственным действиям.

Ранее стало известно, что на Украину доставили прах лидера запрещенной в России экстремистской организации украинских националистов Андрея Мельника. Того самого, что писал письмо Гитлеру, присягая на верность Третьему рейху. Его с почестями перезахоронили в Киеве.