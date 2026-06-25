МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО показало удар «Герани» по складу ГСМ в Днепропетровской области

Горючее направлялось на снабжение ВСУ.
25-06-2026 09:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры уничтожения склада горюче-смазочных материалов в Губинихе Днепропетровской области. Эту задачу выполнил расчет беспилотного летательного аппарата «Герань-2».

Дроноводы успешно поразили цель высокоточным ударом. Этот склад использовался Вооруженными силами Украины для снабжения транспортных средств.

Ранее подразделения беспилотных систем «Южной» группировки войск нанесли удар по пунктам управления БПЛА ВСУ в Константиновке. Российские военные обнаружили и уничтожили позиции, с которых ВСУ запускали беспилотники. Это была последняя возможность украинского командования обеспечить боеприпасами и другими ресурсами окруженные в городе подразделения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Украина #беспилотники #спецоперация #Днепропетровская область #склад ГСМ #Герань-2
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 