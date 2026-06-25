Министерство обороны России показало кадры уничтожения склада горюче-смазочных материалов в Губинихе Днепропетровской области. Эту задачу выполнил расчет беспилотного летательного аппарата «Герань-2».

Дроноводы успешно поразили цель высокоточным ударом. Этот склад использовался Вооруженными силами Украины для снабжения транспортных средств.

Ранее подразделения беспилотных систем «Южной» группировки войск нанесли удар по пунктам управления БПЛА ВСУ в Константиновке. Российские военные обнаружили и уничтожили позиции, с которых ВСУ запускали беспилотники. Это была последняя возможность украинского командования обеспечить боеприпасами и другими ресурсами окруженные в городе подразделения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.