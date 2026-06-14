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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Кубы

Эпицентр находился на глубине 10 км.
Глеб Владовский 15-06-2026 23:40
© Фото: Alexander Pöschelimage BROKER.com Globallookpress

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у западного берега Кубы. Такие данные приводит Национальный центр сейсмологических исследований (CENAIS).

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 13:37 по местному времени (20:37 мск - Прим. ред.) в провинции Пинар-дель-Рио, расположенной на западе от Гаваны. Эпицентр находился на глубине 10 км.

Отмечается, что чаще всего землетрясения происходят в восточной части острова. В западных районах страны подобные инциденты считаются аномальными.

Информации о последствиях подземных толчков нет.

#в стране и мире #Куба #землетрясение #подземные толчки
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