Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Кубы

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у западного берега Кубы. Такие данные приводит Национальный центр сейсмологических исследований (CENAIS).

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 13:37 по местному времени (20:37 мск - Прим. ред.) в провинции Пинар-дель-Рио, расположенной на западе от Гаваны. Эпицентр находился на глубине 10 км.

Отмечается, что чаще всего землетрясения происходят в восточной части острова. В западных районах страны подобные инциденты считаются аномальными.

Информации о последствиях подземных толчков нет.