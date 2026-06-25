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Самолет-разведчик НАТО появился у границ Украины

Он поднялся в воздух из аэропорта литовского города Шяуляй.
Анастасия Митина 25-06-2026 08:44
© Фото: Cody Froggatt, Keystone Press Agency, Global Look Press

В воздушном пространстве Румынии недалеко от границы с Украиной обнаружили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) НАТО Boeing E-3A Sentry. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flighradar24.

Согласно его данным, борт летел над Румынией по траектории практически идеального круга. Он поднялся в воздух из литовского аэропорта в городе Шяуляй и взял курс в сторону Румынии. На своем маршруте самолет обогнул западную украинскую границу, пролетел в воздушном пространстве Польши, Словакии и Венгрии.

Boeing E-3A Sentry способен идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО. Радиус действия его радара составляет около 600 километров. От места полета самолета НАТО до российской границы по прямой линии приблизительно 270-280 километров.

В последнее время Россия часто замечает активность самолетов НАТО у своих западных границ. Так, Военно-воздушные силы Швеции задействовали самолет S102B Korpen для мониторинга последствий атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург.

Ранее Великобритания направила свои истребители в Румынию в целях помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства после падения беспилотника. Он попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Румынские власти тогда обвинили в случившемся Россию, однако не предоставили доказательств.

#Украина #НАТО #Румыния #Самолет-разведчик
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