В Румынии развернули британские ВВС для патрулирования после случая с БПЛА

Соединенное Королевство направило свои истребители в Румынию в целях помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства после падения беспилотника. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

«Самолеты RAF уже развернуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства», - сказал он.

Хили добавил, что оборонное ведомство намерено взаимодействовать с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Это поможет усилить свое присутствие при необходимости.

Минобороны Румынии ранее заявило о попадании беспилотника в крышу дома в Галаце. Пострадали два человека. Румынские власти обвинили в случившемся Россию, однако не предоставили доказательств.

После этого президент Румынии Никушор Дан объявил, что российский генеральный консул в Констанце будет признан персоной нон грата. Генконсульство РФ в этом городе будет закрыто.