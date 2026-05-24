МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Румынии развернули британские ВВС для патрулирования после случая с БПЛА

Самолеты британских ВВС уже развернуты в Румынии.
Дарья Ситникова 30-05-2026 03:33
© Фото: raf.mod.uk

Соединенное Королевство направило свои истребители в Румынию в целях помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства после падения беспилотника. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

«Самолеты RAF уже развернуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства», - сказал он.

Хили добавил, что оборонное ведомство намерено взаимодействовать с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Это поможет усилить свое присутствие при необходимости.

Минобороны Румынии ранее заявило о попадании беспилотника в крышу дома в Галаце. Пострадали два человека. Румынские власти обвинили в случившемся Россию, однако не предоставили доказательств.

После этого президент Румынии Никушор Дан объявил, что российский генеральный консул в Констанце будет признан персоной нон грата. Генконсульство РФ в этом городе будет закрыто.

#бпла #НАТО #ВВС #Великобритания #Румыния
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 