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В ООН призвали США немедленно снять санкции против Кубы

Рестрикции оказывают существенное влияние на права населения, в частности, на доступ к товарам и услугам, включая воду, продовольствие и медицинское обслуживание.
Дарья Ситникова 08-06-2026 22:03
© Фото: Harry Laub, imageBROKER.com, Global Look Press

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал США немедленно снять санкции против Кубы, так как они ставят под угрозу жизни людей. Об этом следует из распространенного УВКПЧ ООН заявления.

«Введенные с начала 2026 года ограничения на топливо и недавнее ужесточение экстерриториальных санкций в совокупности наносят прямой вред кубинцам, особенно наиболее уязвимым слоям населения. Эти санкции должны быть немедленно отменены», - сказал он.

С его слов, введенные санкции оказывают существенное влияние на права населения. В частности, на доступ к основным товарам и услугам, включая воду, продовольствие и медицину.

Подобные «жесткие пакеты санкций» направлены против целых секторов экономики. Кроме того, это воздействие на население несовместимо с основными принципами международного права в области прав человека, заключил он.

Напомним, на Кубе с шестого июня перестали работать платежные системы Visa и Mastercard. Это действие напрямую связано с решением президента США Дональда Трампа от первого мая, изданным в рамках его стратегии по «подавлению кубинского народа».

#ООН #сша #Куба #санкции #Фолькер Тюрк
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