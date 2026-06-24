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В МВД назвали самую опасную технологию мошенников

Начальник следственного департамента МВД объяснил, что наиболее опасно применение преступниками «дипфейк-аватаров».
Сергей Дьячкин 24-06-2026 18:00
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Среди технологий, которые применяют преступники, наиболее опасны дипфейки. Об этом рассказал заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

«Дипфейк - это самая опасная технология, с внедрением которой количество зарегистрированных преступлений может кратно вырасти», - констатировал Филиппов.

Он добавил, что когда люди верят, что им звонят якобы знакомые люди - руководители и начальники, родственники - при таком развитии событий граждане могут выполнить любые указания, совершить любые действия. Филиппов отметил, что существуют три вида дипфейков: «оживление фото», «дипфейк-маска» и «дипфейк-аватар». Последний, по мнению начальника следственного департамента, является наиболее опасным.

«Это дипфейк, который может действовать в режиме реального времени», - подчеркнул правоохранитель.

Он объяснил, что для его использования не нужно никаких дополнительных подготовок. Сразу начинает транслироваться голос в режиме реального времени, который трансформируется под знакомый. Человек при этом видит перед собой изображение, специально сгенерированное под ситуацию.

По оценкам экспертов, сейчас в Сети функционируют более 150 тысяч сервисов, способных генерировать дипфейки. За пять месяцев этого года, по словам Филиппова, мошенники обманули таким способом четыре тысячи человек. Ущерб оценивается в 21 миллиард рублей. Средняя сумма составляет до 16 миллионов.

Представитель МВД предложил несколько идей по регулированию технологии дипфейков. Во-первых, нужно ввести в гражданское законодательство само это понятие. Причем надо учитывать, что это всего лишь технология, которая становится дипфейком в негативном значении, когда применяется в противоправных целях. Необходимо ввести обязательную маркировку синтетического и реального контента, в том числе любых документов. И необходимо защищать цифровую личность аналогично защите личности физической, заключил Филиппов.

Эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе со «Звездой» объясняла, почему в разговоре с мошенниками важно вовремя положить трубку. По ее словам, даже в случае разоблачения и продолжения диалога, злоумышленники могут сознательно затягивать разговор для получения образцов голоса, чтобы в будущем создать дипфейк для рассылки кругу общения. Кроме того, во время продолжения диалога мошенники могут применять различные психологические приемы для того, чтобы посмотреть на реакцию потенциальной жертвы и выбрать на будущее наиболее эффективные из них.

#в стране и мире #технологии #интернет #МВД РФ #Мошенники #дипфейки #схемы обмана
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