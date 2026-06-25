Осенняя погода придет в Москву в четверг

Осенняя погода продержится в Москве с четверга по субботу. В эти дни ожидаются небольшие дожди, температура воздуха не поднимется выше +20 градусов. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Я бы не называл их (дни с четверга по субботу. - Прим. ред.) дождливыми. Я бы назвал их autumn type, осеннего типа - небольшие кратковременные дождики и достаточно прохладно», - рассказал РИА Новости синоптик.

Дневная температура в оставшиеся дни на неделе будет варьироваться от +18 до +20 градусов. Ночью столбики термометров покажут +10...+12 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявляла, что в предстоящие выходные жара вернется в Москву. А вот четверг станет самым ненастным днем в столичном регионе.