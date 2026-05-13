Единые учебники по русскому и литературе введут в школах в 2027 году

Новые учебники будут включены в учебный процесс с 1 сентября 2027 года.
Ян Брацкий 13-05-2026 21:36
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-х и 11-х классов появятся в российских школах в 2027 году. Об этом сообщили в Минпросвещения России. Книги уже готовы и направлены на экспертизу в РАН, уточнили в ведомстве.

«Они будут внедрены в учебный процесс с 1 сентября 2027 года», - отмечается в заявлении ведомства.

В 2028 году в школах ожидается поступление учебников по ИЗО и музыке, в 2031 году планируется ввести их в образовательный процесс. Завершить переход на единые учебники по основным предметам в Минпросвещения намерены в ближайшие полтора года. Кроме того, с 1 сентября 2026 года обществознание исключат из программы 8-х классов.

Ранее сообщалось, что в сентябре этого года в десяти российских регионах стартует апробация нового учебника по начальной военной подготовке. Пособие создавали при участии ДОСААФ и военно-патриотического центра «Авангард». В числе разработчиков были и участники специальной военной операции, за авторством которых четыре тома учебника. Еще два находятся в работе.

Обязательные программы НВП уже действуют в школах сопредельных государств - Украины, Польши, Китая и в странах Балтии. В России этот предмет начнут преподавать с нового учебного года и с 9-го класса. Первыми учебники получат школы Республики Алтай, Астраханской, Волгоградской, Кемеровской, Новосибирской областей, а также Крыма и других регионов. Местные власти уже поддержали инициативу.

#школа #русский язык #литература #НВП #учебник #Минпросвещения РФ
