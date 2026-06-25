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Европейская конфедерация фехтования восстановила Россию в правах

Ранее Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до участия в состязаниях с национальным флагом и гимном.
Ян Брацкий 25-06-2026 22:06
© Фото: Telegram/rusfencing

Европейская конфедерация восстановила в правах Федерацию фехтования России. Соответствующее решение исполком организации принял 24 июня, после завершения европейского первенства, на котором наши фехтовальщики выступали в нейтральном статусе. Подробности в своем Telegram-аккаунте сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев.

«Поздравляем Федерацию фехтования России, всех атлетов и любителей этого спорта с очередным важным решением в нашу пользу. Оно подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям», - написал Дегтярев.

Ранее Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до участия в состязаниях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Решение распространяется, в том числе, на командные турниры, напомнил министр спорта РФ. Дегтярев пообещал продолжить работу по дальнейшему возвращению отечественного спорта на международную арену.

На прошедшем во Франции чемпионате Европы по фехтованию наши саблисты подтвердили свой высокий статус, завоевав золотые награды в командных соревнованиях.

Триумф одержали Яна Егорян, Алиса Михайлова и Александра Михайлова. В финальной серии поединков девушки оказались сильнее хозяек турнира - сборной Франции с результатом 45:39. Бронза по итогам командной сабли досталась итальянкам.

#Спорт #Россия #в стране и мире #Дегтярев #фехтование
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