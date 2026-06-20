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Российские саблистки завоевали золото чемпионата Европы

В напряженном финальном противостоянии они одолели хозяек турнира - сборную Франции с результатом 45:39.
Дарья Неяскина 20-06-2026 04:59
© Фото: Telegram/rusfencing

На проходящем во Франции чемпионате Европы по фехтованию золотые награды в командной сабле достались российским спортсменкам Яне Егорян, Алисе Михайловой и Александре Михайловой. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

В напряженном финальном противостоянии они одолели хозяек турнира - сборную Франции с результатом 45:39. Третье место и бронзовые медали по итогам соревнований завоевала команда Италии. 

Эта победа стала для Яны Егорян уже седьмой на европейских первенствах. В ее богатой коллекции трофеев также значатся две золотые награды Олимпийских игр и три с чемпионатов мира. Благодаря этому успеху, а также предыдущим достижениям, сборная России, которая выступала в нейтральном статусе, довела свой медальный зачет на турнире до четырех наград. Ранее Яна завоевала серебро в личном зачете саблисток, а рапиристы Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев стали обладателями бронзы.

Ранее сообщалось, что российских и белорусских фехтовальщиков допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном. Отмечается, что начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля, спортсмены смогут выступать с национальной символикой.


#Российские спортсмены #фехтование #Чемпионат Европы по фехтованию
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