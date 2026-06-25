Воробьев рассказал об укреплении связей Подмосковья и Белоруссии

Московская область дорожит отношениями с Белоруссией и будет развивать сотрудничество с ней. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев в рамках рабочего визита в Минск.

Воробьев и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече обсудили торговое и гуманитарное сотрудничество. Они поговорили о совместных проектах. В ходе встречи было отмечено, что Белоруссия - один из ключевых партнеров Подмосковья, у региона первое место в РФ по товарообороту с республикой.

В страну экспортируют оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственные товары. В то же время Белоруссия поставляет продукцию машиностроения, текстиль, продукты питания. Так, за последние два года в Подмосковье закупили 169 мусоровозов МАЗ. Большим спросом пользуется и продукция Могилевского завода лифтового машиностроения - только в прошлом году в Московской области установили более сотни произведенных им лифтов.

«Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего - экономика. Московская область у нас ведущая, первое место занимает», - приводит слова Лукашенко 360.ru.

В прошлом году было закуплено белорусских продуктов на 1,2 миллиарда долларов - мясная и молочная продукция, сладости и многое другое. При этом регион экспортировал товаров на 720 миллионов долларов.

«Очень надеюсь, что и следующая встреча позволит нам говорить о дальнейшей динамике, взаимопонимании, о партнерстве», - сказал Воробьев.

Детские медицинские учреждения Подмосковья регулярно обмениваются практиками с белорусскими коллегами. Специалисты посещают форумы и консилиумы. В образовании между Подмосковьем и Белоруссией заключено 60 договоров между 18 колледжами и вузами.

«Наши дети знакомятся друг с другом, обмениваются знаниями. Порядка 600 ребят были у нас в Подмосковье, ну а Брест - это священное место для всех наших детей. <...> Мы этим дорожим - это ценность, это наша общая история», - отметил Воробьев.

Школьники посещают экскурсии и образовательные поездки, участвуют в программах обучения, творческих мастер-классах. Объединенный институт ядерных исследований в Дубне сотрудничает с 22 научными учреждениями республики. Также белорусские предприятия помогают в реализации инфраструктурных проектов, включая строительство Южно-Лыткаринской автодороги.

В заключение Лукашенко отметил, что сотрудничество между Белоруссией и Подмосковьем будет развиваться. Он добавил, что очень переживает за область и всегда много говорит о ней, когда встречается с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее президент Белоруссии высоко оценил значимость Форума регионов Белоруссии и России и личный вклад спикеров верхних палат парламентов двух стран Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко в развитие межрегиональных связей. В ходе их встречи он отметил, что рад видеть Матвиенко и Кочанову вместе. На это спикер верхней палаты белорусского парламента с шуткой заявила, что их уже не разделить, они стали «как одно целое за эти годы, как сиамские близнецы».