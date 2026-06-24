Дроны-камикадзе группировки «Запад» сожгли украинскую РСЗО Vampire

Операторы беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили реактивную систему залпового огня Vampire украинских формирований в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удар по цели был нанесен с использованием FPV-дронов. Кадры объективного контроля в режиме реального времени передавались на командные пункты.

На опубликованном видео запечатлено поражение цели. РСЗО Vampire двигалась по проселочной дороге среди густой растительности. На кадрах видно, как беспилотники атакуют боевую машину. После попаданий фиксируются вспышки и возгорание.

Дальнейший контроль с воздуха подтвердил поражение цели. Также на записи показаны тепловизионные кадры, на которых отчетливо виден очаг пожара на месте нахождения установки.

Расчеты БПЛА продолжают круглосуточную работу по выявлению и уничтожению вооружения и военной техники противника. Полученные данные позволяют оперативно наносить удары по обнаруженным целям и контролировать результаты поражения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.