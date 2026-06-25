Юридический форум в Санкт-Петербурге объединил делегатов из десятков стран. В центре внимания цифровизация права и защита традиционных ценностей.

Второй день ПМЮФ пропитан инновациями. По коридорам гуляют роботы, а на одном из стендов показывают как работает технология дипфейков. Нейросети за пару секунд могут оживить лицо человека и превратить в любую знаменитость.

Всего 5 000 участников из 80 государств мира, в эпоху санкционного давления есть те, кто готов вести честный диалог с Россией. Делегаты стран БРИКС, СНГ, ШОС обсуждают взаимодействие и правовые аспекты глобального сотрудничества. Уже в первый день форума становится очевидно: все попытки коллективного Запада изолировать Россию в очередной раз провалились.

«Министры юстиции могут поделиться опытом, обсудить новые вызовы и вместе найти новые пути развития во всем мире. Мы предлагаем сосредоточиться на четырех ключевых темах: это определение стратегии юстиции, развитие сферы бесплатной юридической помощи, реформирование национальных судебных систем, цифровизация - как инструмент развития юстиции», - рассказал министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

На одной из ключевых сессий форума эксперты обсуждали вопросы биоэтики и биобезопасности. Разбирали такие понятия, как право человека на жизнь с момента зачатия и естественную смерть, казалось бы, фундаментальные и естественные нормы. Но не на Западе: там активно продвигают нарративы о том, что аборты и эвтаназия - это обычные медицинские процедуры.

Человек используется как вещь, после эвтаназии часто становится объектом коммерческой деятельности для изъятия и продажи органов. Документы Нюрнбергского трибунала, которые запрещали любые эксперименты над человеком, на Западе как будто забыты, а морально-этические нормы в постиндустриальном обществе - размыты.

«Мы поставили сегодня вопросы о достоинстве человека, именно ввиду того, что те события, которые сегодня наблюдаем на полях специальной военной операции, а именно: информации биолабораториях Соединенных Штатов Америки, действующих как на территории Украины, так и на территории иных постсоветских государств. Настала пора задуматься о военном трибунале, о новом Нюрнберге 2.0, который бы осудил все те преступления, которые сегодня совершаются на полях специальной военной операции», - заявила руководитель дирекции аналитических радиопрограмм Медиахолдинга «Красная звезда» Анна Шафран.

На сессии обсудили вопрос о том, что достоинство человека распространяется не только на конкретный период жизни, но и после смерти, а также до рождения, то есть на перинатальной стадии. На этой стадии ребенок не может рассматриваться как вещь.

В российском законодательстве давно назрели изменения по этому вопросу, например, особый правовой статус для эмбриона. Но только законодательной базы мало, общество должно быть готово к изменениям. Здесь на первый план выходит просвещение, традиционные ценности и религия, как фундамент, удерживающий мораль и нравственные устои.

«Сегодня мы должны начать обратное движение в сторону того, чтобы понять свои ошибки, с одной стороны, и, конечно же, провозгласить те идеалы семейных, традиционных ценностей, которые необходимы для российского общества, с тем, чтобы возродиться на новом этапе, и одержать окончательную, безоговорочную, зримую, ощутимую победу. Я очень рада, что медиахолдинг принимает активное участие в деле борьбы с идеологией фашизма, неонацизма, которая сегодня исповедуется нашими прямыми противниками», - добавила Анна Шафран.

Всех участников юридического форума ждут больше 100 мероприятий. Впереди заключительный день: деловые сессии, завтраки, презентации, заседания и другие форматы делового общения.