Анна Шафран об экспериментах с ЭКО: «утилизация ненужных людей»

В мире находится несколько миллионов замороженных эмбрионов - людей, которым не позволили родиться. На это обратила внимание руководитель Дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Красная звезда» Анна Шафран в ходе сессии ПМЮФ.

«Утилизация ненужных людей, негодных <...>. Создается дизайнерский эмбрион - при процедуре ЭКО родителям предоставляют возможность выбрать пол будущего ребенка, цвет глаз, волосы - кудрявые, прямые и так далее... Не эксперименты ли это над людьми?» - задалась вопросом Шафран.

Она добавила, что после создания различных вариаций эмбрионов «ненужных» либо утилизируют, либо замораживают. И таких «замороженных людей, которым не позволили родиться», в мире уже насчитывается несколько миллионов.

По мнению Шафран, это очень глубокие, серьезные этические проблемы, которые мы не можем перед собой ставить. Тем более в момент, когда наша страна объявила себя лидером по защите традиционных духовно-нравственных ценностей в мире.

В 2023 году ученые из американского колледжа Weill Cornell Medicine сообщили, что семейные пары теперь могут «заказать» девочку или мальчика с вероятностью успеха в 80%. Однако у данного метода есть свои риски и последствия. В мировом научном сообществе отреагировали по-разному.

С одной стороны, ученые сходятся во мнении, что такой метод искусственного оплодотворения позволит избежать тяжелых генетических заболеваний и мутаций. В то же время эксперты не исключают появления других, более глобальных проблем, например, демографических. Еще один вопрос заключается в законности этого метода.

В России, Испании и Великобритании выбирать между девочкой и мальчиком по закону запрещено. Кроме того, эксперты полагают, что по мере развития медицины люди могут получить возможность выбирать не только пол малыша, но и, условно говоря, задавать другие «параметры», вплоть до цвета кожи и глаз, что может привести к дисбалансу в обществе.