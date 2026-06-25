Лукашенко оценил роль Матвиенко в развитии связей между регионами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил значимость Форума регионов Белоруссии и России и личный вклад спикеров верхних палат парламентов двух стран Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко в развитие межрегиональных связей. Об этом он заявил во время встречи с председателем Совета Федерации Федерального собрания Валентиной Матвиенко.

«Что касается Форума регионов. Я вам очень благодарен за это. И немало, действительно, мы грузим на эти женские плечи. Я рад, что вы взяли (этот проект. - Прим. ред.) под свой патронаж», - сказал Лукашенко.

Он отметил, что рад видеть Матвиенко и Кочанову вместе. На это спикер верхней палаты белорусского парламента с шуткой заявила, что их уже не разделить, они стали «как одно целое за эти годы, как сиамские близнецы».

По словам белорусского президента, региональное сотрудничество - главное звено в белорусско-российских отношениях. Он напомнил, что форум помогает регионам двух стран устанавливать прямые контакты и развивать экономическое взаимодействие.

Напомним, XIII Форум регионов Беларуси и России проходит 25-26 июня в Минске и Минской области. В нем в том числе принимает участие Валентина Матвиенко.

В первый день форума рассмотрят актуальные вопросы взаимодействия двух стран, начиная от промышленности до науки и медицины. Также будет затронута агропромышленная кооперация белорусских и российских предприятий.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. Встреча министра и президента проходила в год особой даты - исполнилось 30 лет с начала интеграционных процессов между Россией и Белоруссией. Только в прошлом году президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели девять личных встреч и более 20 телефонных разговоров.