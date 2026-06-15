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Расчет «Урагана» сорвал ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

Объективный контроль с помощью разведывательных БПЛА подтвердил уничтожение целей в режиме реального времени.
15-06-2026 17:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад» сорвал ротацию подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Удар по выявленному скоплению украинских военнослужащих нанесли после получения данных воздушной разведки, сообщило Минобороны России.

Операторы беспилотников обнаружили живую силу противника и оперативно передали координаты на артиллерийский командный пункт. После получения целеуказания расчет РСЗО «Ураган» 236-й артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии занял огневую позицию и выполнил залп.

Удар нанесли с дистанции свыше 30 километров. Средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей в режиме реального времени.

После выполнения задачи артиллеристы оперативно покинули позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в подготовленном подземном убежище. Такие действия позволяют избежать ответного удара и сохранить боеспособность подразделения.

В Минобороны отметили, что расчеты РСЗО «Ураган» регулярно наносят удары по пунктам временной дислокации, командным пунктам, местам управления беспилотниками и военной технике противника. На счету данного расчета - десятки уничтоженных боевых машин ВСУ.

Высокая мобильность комплекса позволяет артиллеристам действовать по схеме «ударил - сменил позицию», что существенно повышает эффективность применения системы на линии боевого соприкосновения и в глубине обороны противника. Систематическое огневое воздействие нарушает логистику ВСУ, уничтожает резервы и снижает боевые возможности украинских подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #ураган #спецоперация #РСЗО
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