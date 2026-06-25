Военные США пожаловались, что Пентагон занизил тяжесть их травм

Ряд американских военнослужащих, получивших ранения во время операции против Ирана, считают, что Пентагон занизил тяжесть их травм. Об этом сообщил телеканал CBS.

«Некоторые из раненых солдат рассказали, что их травмы были гораздо серьезнее, чем это официально классифицировалось военными», - говорится в материале.

Один из старших офицеров рассказал, что получил множественные осколочные ранения, сотрясение мозга, потерю слуха и зрения. Кроме того, у него повреждение легких из-за удара по базе в Кувейте.

Несмотря на травмы, его состояние было классифицировано как «несерьезное». Другой военнослужащий, получив тяжелые осколочные ранения, перенес несколько экстренных операций в больнице Кувейта. Однако его супруге сообщили, что ранения были «незначительными».

Агентство Reuters ранее сообщило, что не менее 150 военнослужащих США получили ранения в ходе операции против Ирана. Эти данные практически в десять раз превышают официальные цифры, озвученные Вашингтоном. Американские власти заявляли, что за первые полторы недели конфликта армия лишилась восьми бойцов, в то время как число пострадавших не превышает 18 человек.