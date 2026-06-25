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Президент Литвы назвал Туска «Дональдом Даком»

Это произошло в ходе пресс-конференции в Гданьске.
Сергей Дьячкин 25-06-2026 16:30
© Фото: IMAGO, Andreas Gora, Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа оговорился и назвал премьер-министра Польши Дональда Туска Дональдом Даком. Трансляция совместной пресс-конференции велась в соцсетях канцелярии польского премьера.

Политики встретились с прессой в ходе саммита стран восточного фланга НАТО. Он проходит на полях так называемой «международной конференции по восстановлению Украины» в Гданьске.

«Прежде всего я искренне хочу поблагодарить премьер-министра Польши Дональда Дака... Туска», - сказал Науседа в начале своего выступления.

Дональд Фонтлерой Дак - герой широко популярных мультфильмов студии Walt Disney, это белый антропоморфный селезень с желтым клювом и желтыми лапами. Впервые он появился на экранах 3 мая 1934 года в короткометражном мультфильме «Маленькая мудрая курочка».

Саммит стран восточного фланга НАТО был созван по инициативе Туска. Помимо Литвы и Польши, туда входят Латвия, Эстония, Швеция, Финляндия и Румыния.

Генконсул России в Гданьске Сергей Семенов в программе «Открытый эфир» на «Звезде» рассказал, что польское руководство настроено отрицательно к России, и это находит свое выражение в отношении наших кладбищ и захоронений, расположенных на их территории. Эта ситуация стала обостряться после государственного переворота на Украине, а также после прихода к власти правонационалистической партии «Право и справедливость» в 2015 году. Внутри самой Польши нет абсолютного единства, считает генконсул. По мнению Семенова, премьер-министр страны Дональд Туск - один из тех, кто старается загладить, насколько это возможно, недопонимания со стороны Варшавы.

В разговоре с журналистами Туск говорил, что поймет, если украинцы будут чтить тех, кто сражался против Советского Союза, но не поймет позицию уважения к тем, кто убивал поляков. Чиновник отметил, что Украину должна волновать поддержка и помощь со стороны Польши и других европейских стран. Он также пригрозил киевскому режиму определять в будущем отношения с ним не «сочувствием», а «жестким бизнесом».

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