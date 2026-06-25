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МО РФ сообщило о поражении украинских автозаправок в Николаевской области

Регулярные удары по АЗС нарушают транспортную логистику ВСУ, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
25-06-2026 16:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Наши дроноводы поразили украинские автозаправочные станции. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что цели находились на территории Николаевской области. Чтобы ликвидировать их, военнослужащие применили ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2».

В МО РФ подчеркнули, что регулярные удары по заправкам неприятеля нарушают транспортную логистику ВСУ. 

Ранее сообщалось, что российские беспилотные летательные аппараты разгромили украинский склад горюче-смазочных материалов на территории Днепропетровской области. Это хранилище использовалось для снабжения транспорта ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #АЗС #Николаевская область #Герань
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