Дроноводы разгромили склад ГСМ в Днепропетровской области

Расчеты БПЛА «камикадзе», «Герань-2» и «Герань-2 сикер» разгромили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Губинихе, Днепропетровская область. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Серией высокоточных ударов дроноводы поразили цель, которую противник использовал для снабжения транспорта ВСУ.
«В результате удара средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано разрушение ряда объектов хранилища и объемное возгорание на цели», - отметило ведомство.
Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения уничтожили боевую технику ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, оставив противника без продовольствия и связи в регионе.
Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.
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