Расчеты БПЛА «камикадзе», «Герань-2» и «Герань-2 сикер» разгромили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Губинихе, Днепропетровская область. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Серией высокоточных ударов дроноводы поразили цель, которую противник использовал для снабжения транспорта ВСУ.

«В результате удара средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано разрушение ряда объектов хранилища и объемное возгорание на цели», - отметило ведомство.

Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения уничтожили боевую технику ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, оставив противника без продовольствия и связи в регионе.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.