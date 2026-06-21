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Дроноводы разгромили склад ГСМ в Днепропетровской области

Хранилище использовалось для снабжения транспорта ВСУ.
21-06-2026 18:38
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Расчеты БПЛА «камикадзе», «Герань-2» и «Герань-2 сикер» разгромили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Губинихе, Днепропетровская область. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Серией высокоточных ударов дроноводы поразили цель, которую противник использовал для снабжения транспорта ВСУ.

«В результате удара средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано разрушение ряда объектов хранилища и объемное возгорание на цели», - отметило ведомство.

Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения уничтожили боевую технику ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, оставив противника без продовольствия и связи в регионе.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов. 

#ВСУ #спецоперация #камикадзе #гсм #поражение #Днепропетровская область #Герань-2 #расчеты бпла
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