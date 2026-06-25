В России появилась первая женщина-машинист грузового локомотива

Ирина Милосердова стала первой в России женщиной-машинистом грузового локомотива. Об этом сообщила пресс-служба РЖД в официальном Telegram-канале.

Сообщается, что Милосердова успешно прошла обучение в Кировском учебном центре профессиональных квалификаций, где получила свидетельство о присвоении профессии «машинист электровоза». Преподаватели назвали ее «ответственной, целеустремленной и добросовестной».

«Моя профессия - осознанный выбор», - приводятся в публикации слова самой Милосердовой.

Ей предстоит пройти практику в сопровождении опытного наставника. После ее окончания Ирина получит допуск к самостоятельной работе.

Возможность работать женщинам в составе локомотивных бригад появилась с 1 января 2021 года​​​. Минтруд РФ внес соответствующие поправки в перечень профессий, доступных для женщин.

Сообщалось, что к марту 2027 года будут подготовлены очередные поправки к списку трудовой деятельности, которой нельзя заниматься женщинам. Для консультаций прибегнут к помощи различных российских объединений работодателей и профсоюзов. Нововведения коснутся сфер обрабатывающей промышленности и транспорта. Также сообщается о планах провести исследования в области эпидемиологии, чтобы изучить, как влияет вредное производство с учетом анатомических и психофизиологических особенностей женского организма. Это поручено Министерству здравоохранения, Роспотребнадзору и ФМБА.