К 2027 году в России станет меньше «неженских» профессий

Через два года в России станет меньше профессий и сфер, где труд представительниц женского пола запрещен или ограничен. Соответствующие поправки хотят внести в приказ Минтруда РФ к декабрю 2027 года.

Как сообщило ТАСС, поправки к списку трудовой деятельной, которой нельзя заниматься женщинам, подготовят к марту того же года. Для консультаций прибегнут к помощи различных российских объединений работодателей и профсоюзов.

«Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года», - цитирует агентство информацию из дорожной карты по реализации нацмодели ведения бизнеса, которую утвердило российское правительство.

Нововведения коснутся сфер обрабатывающей промышленности, а также транспорта. Сообщается о планах провести исследования в области эпидемиологии, чтобы изучить, как влияет вредное производство с учетом анатомических и психофизиологических особенностей женского организма. Это поручено Министерству здравоохранения, Роспотребнадзору и ФМБА.

