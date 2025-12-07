МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
К 2027 году в России станет меньше «неженских» профессий

Изменения внесут в приказ Минтруда РФ о перечне производств, работ и должностей с вредным или опасными условиями труда для женщин.
Дарина Криц 07-12-2025 02:40
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Через два года в России станет меньше профессий и сфер, где труд представительниц женского пола запрещен или ограничен. Соответствующие поправки хотят внести в приказ Минтруда РФ к декабрю 2027 года.

Как сообщило ТАСС, поправки к списку трудовой деятельной, которой нельзя заниматься женщинам, подготовят к марту того же года. Для консультаций прибегнут к помощи различных российских объединений работодателей и профсоюзов.

«Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года», - цитирует агентство информацию из дорожной карты по реализации нацмодели ведения бизнеса, которую утвердило российское правительство.

Нововведения коснутся сфер обрабатывающей промышленности, а также транспорта. Сообщается о планах провести исследования в области эпидемиологии, чтобы изучить, как влияет вредное производство с учетом анатомических и психофизиологических особенностей женского организма. Это поручено Министерству здравоохранения, Роспотребнадзору и ФМБА.

В апреле этого года Минтруд сократил список профессий, позволяющий иностранным гражданам получить в России вид на жительство в упрощенном порядке. Перечень уменьшился в семь раз - с 203 до 29 специальностей.

