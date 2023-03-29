Врачи рассказали, к чему может привести выбор пола ребенка до его рождения

С одной стороны, такая методика способна осчастливить сотни пар, мечтающих о девочке или о мальчике. С другой - привести к демографическим проблемам, если все будут выбирать детей одного пола.

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О научном прорыве в области репродуктивной медицины сообщили ученые из американского колледжа Weill Cornell Medicine. По словам экспертов, семейные пары теперь могут «заказать» девочку или мальчика с вероятностью успеха в 80%. Однако у данного метода есть свои риски и последствия.

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Plos One, медики научились выбирать пол будущего ребенка при помощи метода, основанного на «сортировке» сперматозоидов по весу.

Специалисты смогли отделить клетки, содержащие легкую «женскую» Х-хромосому, от тех, что содержат тяжелую - «мужскую» Y-хромосому. По результатам эксперимента, более тяжелые опускались ниже, а более легкие, поднимались выше.

Отобрав только нужные тому или иному заказчику образцы, долю вероятности получения желаемого результата можно довести до максимума - сейчас это 80%. Авторы исследования утверждают, что метод безопасен, эффективен и нейтрален с этической точки зрения. Они обосновали утверждения тем, что лабораторные манипуляции проводят в пробирке, то есть именно с биоматериалом, но никак не с эмбрионом.

В мировом научном сообществе отреагировали по-разному. С одной стороны ученые сходятся во мнении, что такой метод искусственного оплодотворения позволит избежать тяжелых генетических заболеваний и мутаций, а пары, у которых не получается зачать ребенка естественным путем, смогут стать родителями. В тоже время эксперты не исключают появление других, более глобальных, проблем, например, демографических.

«С точки зрения общества в целом, такая селекция пола может менять соотношения полов, что может в дальнейшем неблагоприятно сказываться на демографии <...> Если все будут хотеть мальчиков, будет рождаться мало девочек, а значит, в дальнейшем резко упадет рождаемость и воспроизводство населения», - прокомментировала Мария Милютина, акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук.

Еще один вопрос заключается в законности этого метода. Выбор пола будущего ребенка не запрещен в США, но в ряде других стран, например, в России, Испании или в той же Великобритании, выбирать между девочкой и мальчиком по закону запрещено. Кроме того, эксперты полагают, что по мере развития медицины люди могут получить возможность выбирать не только пол малыша, но и, условно, задавать другие «параметры», вплоть до цвета кожи и глаз, что может привести к дисбалансу в обществе.

Несмотря на то, что пол ребенка можно будет определить с вероятностью до 80%, авторы научной статьи все же предупреждают будущих родителей, что риски выбрать не того эмбриона все еще есть, а значит, вместо долгожданного мальчика на свет внезапно появится девочка. Исследователи объяснили это тем, что даже на этапе «пробирки» пол эмбриона, выбранного для зачатия, неизвестен.

«Точность метода 80% - это не 100 и не 99. Что делать 20% пар, которые зачали ребенка нежеланного пола? Прерывать беременность? Конечно, это тот метод, который не должен использоваться в медицине.», - добавила Мария Милютина, акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук.

Не смотря на заверения авторов исследования, что технически доступный и безопасный способ определения пола может осчастливить сотни семейных пар, мечтающих о долгожданных девочке или мальчике, вопрос о том, к чему приведет бесконтрольное использование такой методики остается все еще открытым.

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