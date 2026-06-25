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ВКС России уничтожили украинскую переправу через Северский Донец

Авиаудар бомбой ФАБ-500 наносился в районе населенного пункта Маяки.
25-06-2026 14:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении вражеской переправы через реку Северский Донец в ДНР. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. 

Уточняется, что переправа была насыпной и находилась в районе населенного пункта Маяки. Против нее применили фугасную авиабомбу ФАБ-1500. 

Также на видео от МО РФ продемонстрированы кадры других авиаударов. В одном случае на противника летит шесть авиабомб - враг из 63-й отдельной мехбригады ВСУ отступает из Красного Лимана, но получает на свою голову фугасные бомбы. Это произошло в районе населенного пункта Щурово. 

А в районе западной части Красного Лимана российская авиация сбросила четыре авиабомбы ФАБ-500. Целью стали боевики из 60-й отдельной мехбригады ВСУ. Они пытались спрятаться в здании нефункционирующей базы отдыха.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#су-34 #спецоперация #Маяки #северский донец #ФАБ
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