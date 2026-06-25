МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Иран потребовал отменить акцию в поддержку ЛГБТ* на своем матче

ФИФА должна учитывать мнения участвующих команд при решении подобных вопросов, считают в Иране.
Владимир Рубанов 25-06-2026 13:17
© Фото: Dirk Waem, Keystone Press Agency, Global Look Press

Федерация футбола Ирана обратилась в Международную федерацию футбола с требованием отменить акцию в поддержку ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Египта. Об этом сообщил портал The Athletic. Встреча состоится утром 27 июня (по московскому времени).

Иран и Египет - две исламские страны с сильными культурными и религиозными общностями, говорится в заявлении. Позиции, озвученные этими федерациями, отражают взгляды их народов. Стороны утверждают, что никакие мероприятия или церемонии, связанные с ЛГБТ*, не должны проводиться на стадионе ни до, ни во время матчей.

ФИФА должна учитывать мнения участвующих команд при решении подобных вопросов, считают в Иране. Организация была уведомлена об общей позиции участников, и ожидается, что она предпримет соответствующие меры, заявили в Федерации футбола Ирана.

Ранее федерации футбола Египта и Ирана выразили несогласие с планами проведения акции. По данным The Guardian, этот протест был отклонен.

Оргкомитет ЧМ-2026 изначально объявил о проведении мероприятия в поддержку ЛГБТ* в рамках матча 26 июня. На тот момент не было известно, какие сборные примут участие в этой игре. После жеребьевки стало ясно, что это будут команды Ирана и Египта.

Несмотря на это, оргкомитет решил не отменять акцию. Организаторы мероприятия - городской оргкомитет ЧМ-2026 и местные власти, Международная федерация футбола (ФИФА) не участвует в организации, уточняет OutSports.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд. Финальный матч состоится 19 июля. Постпред Ирана в ООН ранее возмутился отношением США к сборной страны.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #сша #Иран #акция #FIFA
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 