Иран потребовал отменить акцию в поддержку ЛГБТ* на своем матче

Федерация футбола Ирана обратилась в Международную федерацию футбола с требованием отменить акцию в поддержку ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Египта. Об этом сообщил портал The Athletic. Встреча состоится утром 27 июня (по московскому времени).

Иран и Египет - две исламские страны с сильными культурными и религиозными общностями, говорится в заявлении. Позиции, озвученные этими федерациями, отражают взгляды их народов. Стороны утверждают, что никакие мероприятия или церемонии, связанные с ЛГБТ*, не должны проводиться на стадионе ни до, ни во время матчей.

ФИФА должна учитывать мнения участвующих команд при решении подобных вопросов, считают в Иране. Организация была уведомлена об общей позиции участников, и ожидается, что она предпримет соответствующие меры, заявили в Федерации футбола Ирана.

Ранее федерации футбола Египта и Ирана выразили несогласие с планами проведения акции. По данным The Guardian, этот протест был отклонен.

Оргкомитет ЧМ-2026 изначально объявил о проведении мероприятия в поддержку ЛГБТ* в рамках матча 26 июня. На тот момент не было известно, какие сборные примут участие в этой игре. После жеребьевки стало ясно, что это будут команды Ирана и Египта.

Несмотря на это, оргкомитет решил не отменять акцию. Организаторы мероприятия - городской оргкомитет ЧМ-2026 и местные власти, Международная федерация футбола (ФИФА) не участвует в организации, уточняет OutSports.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд. Финальный матч состоится 19 июля. Постпред Ирана в ООН ранее возмутился отношением США к сборной страны.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации.