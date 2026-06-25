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The Telegraph раскрыла планы Британии на нефть с танкера Smyrtos

Вариантов развития событий с нефтью с захваченного танкера несколько. Один из них – продать и отдать выручку Киеву.
Виктория Бокий 25-06-2026 01:35
© Фото: US Navy, Globallookpress

Британские власти планируют продать почти 100 тонн нефти марки Urals с танкера Smyrtos, захваченного в июне. Лондон связывает его с теневым флотом России. Об этом сообщает The Telegraph.

Нефть, находящаяся на борту, теперь по закону принадлежит Великобритании, считают британские чиновники. Правительство Соединенного Королевства может ее продать или использовать в собственных целях.

По информации авторов материала, министры рассматривают вариант выставить нефть на продажу. Известно, что ее стоимость – около £35 млн. Выручку с продажи британские власти хотят отправить Украине.

Пока этот план находится на начальной стадии. Лондон рассматривает два варианта перечисления денег Киеву - напрямую или путем покупки военной техники.

Великобритания допускает и еще один вариант развития событий. Захваченную нефть могут переработать внутри страны и использовать ее для энергоснабжения домов. Но пока неясно, как можно передать топливо из госсобственности в распоряжение энергетических компаний.

Ранее премьер-министра Великобритании уличали в попытке отвлечь внимание британцев от проблем с мигрантами захватом якобы российского танкера. Таким мнением поделился глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

#нефть #Великобритания #лондон #танкер #танкер Smyrtos
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