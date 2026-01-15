Пленный военнослужащий из ВСУ Владимир Лобанов заявил, что был мобилизован принудительно, несмотря на состояние здоровья и отсутствие обязанности проходить службу. Соответствующее видео с его рассказом опубликовало Минобороны России.

По словам Лобанова, в документах было указано, что он не военнообязанный, однако сотрудники территориального центра комплектования, как он утверждает, не приняли это во внимание.

«Болезнь у меня со спиной, гепатит С у меня. Я уже думал, может, по болезни как-то получится у меня выйти отсюда, но не получилось», - сказал пленный.

Он также описал эпизод боевых действий, в ходе которого подразделение понесло потери от минометного огня. После этого группе было приказано продолжить движение без уточнения обстановки. Осознав высокий риск для жизни, Лобанов вместе с сослуживцами принял решение укрыться в жилом секторе, где они впоследствии сдались в плен.

В своем рассказе украинец отметил, что после сдачи в плен с ними обращались корректно - оказали помощь, дали воду и еду. Он также высказал мнение, что украинское командование использует личный состав без должного учета потерь, делая ставку на численность, а не на подготовку.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.