В Пятигорске сорвали двойной теракт против правоохранителей

Федеральная служба безопасности России совместно со Следственным комитетом предотвратила теракт в Ставропольском крае. Украинские спецслужбы планировали двойную атаку на сотрудников правоохранительных органов.

На подъезде к зданию силового ведомства в Пятигорске задержали 17-летнюю россиянку с самодельным взрывным устройством мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Устройство было обезврежено до детонации, никто не пострадал.

Одновременно в районе происшествия поймали 44-летнюю женщину. По данным ФСБ, она по заданию украинских кураторов планировала доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва. Взрывчатку изъяли взрывотехники ФСБ.

Террористы планировали, что будет максимальное количество жертв среди правоохранителей, говорится в сообщении. Задержанные признались, что действовали по заданию украинских спецслужб и не знали, что их используют как террористок-смертниц.

По факту покушения на теракт и незаконного изготовления взрывных устройств возбуждены уголовные дела. ФСБ предупреждает, что киевский режим продолжает вербовать граждан России для террористической деятельности.

До этого сотрудники спецслужбы задержали пособников украинских спецслужб в трех регионах - Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае. Подозреваемые планировали диверсии и теракты против военнослужащих, волонтеров, объектов транспорта и ТЭК. У них изъяли взрывное устройство и зажигательные смеси.