МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подписал закон о соответствии антидопинговых правил кодексу WADA

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Виктория Бокий 25-06-2026 00:09
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на приведение российского антидопингового законодательства в соответствие с международными нормами. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Принятый документ закрепляет статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) как субъекта физической культуры и спорта. Отмечается, что агентство теперь должно стать подписавшейся стороной Всемирного антидопингового кодекса. РУСАДА обязано размещать на своем сайте тексты антидопинговых правил и других документов, которые утверждены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и международными антидопинговыми агентствами.

Предусматривается, что меры по предотвращению допинга и борьбе с ним будут осуществляться в соответствии с международными договорами России, Всемирным антидопинговым кодексом, правилами международных антидопинговых организаций, а также общероссийскими антидопинговыми правилами. Последние из перечисленных, к слову, должны содержать положения, обязательные для включения в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом.

Кроме того, новый закон уточняет обязанности общероссийских и региональных спортивных федераций, а также профессиональных спортивных лиг. Они обязаны соблюдать антидопинговые правила и участвовать в предотвращении допинга и борьбе с ним, а также противодействовать дискриминации и насилию в спорте.

Известно, что общероссийская антидопинговая организация будет размещать на своем официальном сайте тексты правил и иные документы на русском языке. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее сообщалось, что МОК принял в Олимпийскую хартию поправку об обеспечении политической нейтральности и защите от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Изменения должны защитить спортсменов и соревнования от внешнего влияния и предотвратить использование Олимпийских игр в политических целях.

#Спорт #Путин #WADA #русада #закон #антидопинговое агентство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 