Путин подписал закон о соответствии антидопинговых правил кодексу WADA

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на приведение российского антидопингового законодательства в соответствие с международными нормами. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Принятый документ закрепляет статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) как субъекта физической культуры и спорта. Отмечается, что агентство теперь должно стать подписавшейся стороной Всемирного антидопингового кодекса. РУСАДА обязано размещать на своем сайте тексты антидопинговых правил и других документов, которые утверждены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и международными антидопинговыми агентствами.

Предусматривается, что меры по предотвращению допинга и борьбе с ним будут осуществляться в соответствии с международными договорами России, Всемирным антидопинговым кодексом, правилами международных антидопинговых организаций, а также общероссийскими антидопинговыми правилами. Последние из перечисленных, к слову, должны содержать положения, обязательные для включения в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом.

Кроме того, новый закон уточняет обязанности общероссийских и региональных спортивных федераций, а также профессиональных спортивных лиг. Они обязаны соблюдать антидопинговые правила и участвовать в предотвращении допинга и борьбе с ним, а также противодействовать дискриминации и насилию в спорте.

Известно, что общероссийская антидопинговая организация будет размещать на своем официальном сайте тексты правил и иные документы на русском языке. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее сообщалось, что МОК принял в Олимпийскую хартию поправку об обеспечении политической нейтральности и защите от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Изменения должны защитить спортсменов и соревнования от внешнего влияния и предотвратить использование Олимпийских игр в политических целях.