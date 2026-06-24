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В России проанализируют риски эксплуатации праворульных автомобилей

Ожидается, что до 2028 года будет представлен доклад о результатах этой работы.
Владимир Рубанов 24-06-2026 09:03
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские ведомства изучают вопрос эксплуатации праворульных автомобилей в стране. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве транспорта.

Несколько ведомств, включая Минтранс, МВД, Минпромторг и ФГУП «НАМИ», должны оценить риски, связанные с участием праворульных автомобилей в дорожном движении. Ожидается, что до 2028 года будет представлен доклад о результатах этой работы.

В мае этого года правительство утвердило план действий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года. Собеседники агентства отметили, что обсуждение продолжается. Полученные результаты помогут разработать соответствующие предложения, подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что к 2027 году в России планируется обновить методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных ограничений на трассах. Ожидается, что реализация этих норм повысит безопасность дорожного движения, учитывая реальную загруженность дорог и состояние инфраструктуры.

Новый подход будет предусматривать гибкую корректировку скорости движения в зависимости от плотности транспортного потока, состояния дорожного покрытия, характеристик дорожной сети и особенностей прилегающих территорий. Готовый документ планируется опубликовать в 2027 году.

#в стране и мире #Автомобили #МВД #водители #безопасность #Минтранс #дороги
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