В России проанализируют риски эксплуатации праворульных автомобилей

Российские ведомства изучают вопрос эксплуатации праворульных автомобилей в стране. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве транспорта.

Несколько ведомств, включая Минтранс, МВД, Минпромторг и ФГУП «НАМИ», должны оценить риски, связанные с участием праворульных автомобилей в дорожном движении. Ожидается, что до 2028 года будет представлен доклад о результатах этой работы.

В мае этого года правительство утвердило план действий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года. Собеседники агентства отметили, что обсуждение продолжается. Полученные результаты помогут разработать соответствующие предложения, подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что к 2027 году в России планируется обновить методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных ограничений на трассах. Ожидается, что реализация этих норм повысит безопасность дорожного движения, учитывая реальную загруженность дорог и состояние инфраструктуры.

Новый подход будет предусматривать гибкую корректировку скорости движения в зависимости от плотности транспортного потока, состояния дорожного покрытия, характеристик дорожной сети и особенностей прилегающих территорий. Готовый документ планируется опубликовать в 2027 году.