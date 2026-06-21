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В России обновят подход к установлению скоростных ограничений на дороге

Отмечается, что это позволит усилить безопасность движения.
Дарья Неяскина 21-06-2026 03:20
© Фото: JesÃƒÂ�S HellÃƒÂ�NKeystone Press Agency, Global Look Press

К 2027 году в России примут обновленные методические указания по определению оптимальных скоростных лимитов на трассах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Ожидается, что внедрение этих норм позволит усилить безопасность движения с учетом реальной загруженности дорог и состояния инфраструктурных объектов.

Новый подход предполагает гибкую корректировку скоростных ограничений на основе таких факторов, как плотность потока машин, техническое состояние покрытия и характеристик дорожной сети, а также специфика расположенных рядом территорий. Опубликовать готовый документ предполагается в 2027 году.

Ранее Минтранс предложил освободить водителей от оплаты парковки при сбоях. Также предлагается закрепить в законе «альтернативные способы» оплаты на случай сбоев. 

#в стране и мире #Минтранс #движение #скорость движения
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