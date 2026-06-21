В России обновят подход к установлению скоростных ограничений на дороге

К 2027 году в России примут обновленные методические указания по определению оптимальных скоростных лимитов на трассах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Ожидается, что внедрение этих норм позволит усилить безопасность движения с учетом реальной загруженности дорог и состояния инфраструктурных объектов.

Новый подход предполагает гибкую корректировку скоростных ограничений на основе таких факторов, как плотность потока машин, техническое состояние покрытия и характеристик дорожной сети, а также специфика расположенных рядом территорий. Опубликовать готовый документ предполагается в 2027 году.

Ранее Минтранс предложил освободить водителей от оплаты парковки при сбоях. Также предлагается закрепить в законе «альтернативные способы» оплаты на случай сбоев.