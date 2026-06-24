Atlantic: координатор помощи США Украине в Европе уйдет в отставку

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Кристофер Донахью уйдет в отставку по требованию министра войны Пита Хегсета. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источники. Издание называет генерала «очередной жертвой кадровых перестановок в высшем командном составе армии».

Ожидается, что после ухода Донахью командование сухопутных войск США в Европе и Африке понизят в статусе с четырехзвездного до трехзвездного. Президент Дональд Трамп и Хегсет рассматривают вопрос о сокращении американских войск в Европе на фоне разногласий по поводу участия других членов НАТО в войне в Иране.

Донахью занимал свой пост всего 18 месяцев, и его уход называют внезапным. Многие считали его восходящей звездой армии и прочили на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он участвовал в войнах последних двух десятилетий.

Хегсет стремится избавиться от всех, кто не соответствует его представлениям о военном руководителе, пишет издание. В том числе от тех, кто был причастен к катастрофическому выводу американских войск из Афганистана при президенте Джо Байдене. Генерал Донахью был «последним американским солдатом, покинувшим Афганистан во время хаотичного вывода войск в 2021 году», говорится в статье.

Будучи командующим сухопутными войсками в Европе и Африке, Донахью занимался поддержкой Киева. Кроме того, он отвечал за «извлечение уроков из ситуации на Украине и применение их в будущих конфликтах».

В июле прошлого года Донахью утверждал, что у НАТО и его союзников есть все ресурсы для уничтожения Калининградской области. Он отметил, что один из элементов их плана предполагает применение платформы ИИ от компании Palantir, которая способна обрабатывать значительные объемы данных и оперативно анализировать информацию.

Ранее Хегсет уже уволил несколько высокопоставленных генералов. В том числе начальника штаба армии США Рэнди Джорджа, которому было поручено пополнить запасы ключевых зенитных боеприпасов во время войны с Ираном. Донахью станет как минимум шестым генералом армии с тремя или четырьмя звездами, кто неожиданно покинет свой пост, подсчитало издание. Всего таких в армии США около 60.