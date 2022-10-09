Преодолев более 9 тысяч морских миль: во Владивосток прибыла подлодка «Магадан» ТОФ

© Видео: Пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту © Фото: Пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту

Подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» Тихоокеанского флота (ТОФ) впервые прибыла в родной пункт базирования, выполнив межфлотский переход через Северный морской путь по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток и преодолев более девяти тысяч морских миль.

В соединении подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил состоялся торжественный митинг в связи со встречей подводной лодки, на которой присутствовали родственники моряков, представители завода-изготовителя и ветеранских организаций, а также командующий Приморской флотилией контр-адмирал Валерий Казаков.

После краткосрочного отдыха экипаж подводной лодки приступит к плановому выполнению задач боевой подготовки в составе подводных сил Тихоокеанского флота, для которого «Магадан» является третьей по счету дизель-электрической подводной лодкой, которая способна нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты «Калибр».

В состав ТОФ подводная лодка «Магадан» была принята в октябре 2021 года в Санкт-Петербурге.

Ранее «Звезда» рассказала, как работал собственный шлюз для водолазов на сверхмалой подлодке проекта 865 «Пиранья». Лодка была способна зависнуть в воде, словно вертолет в воздухе, и комфортно выпустить боевых пловцов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.