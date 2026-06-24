В Турции заявили о готовности принять переговоры по Украине в Стамбуле

Турция готова вновь стать площадкой для переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве. Это заявление было сделано в контексте слов Владимира Путина о значении стамбульских договоренностей 2022 года.

Источник подчеркнул, что Турция обладает необходимым опытом и инфраструктурой для организации таких переговоров. По его словам, Анкара последовательно поддерживает дипломатические усилия по достижению мира.

Собеседник агентства напомнил, что в 2022 году в Стамбуле стороны достигли наиболее важных договоренностей с начала конфликта. Он добавил, что Турция готова и в дальнейшем содействовать любым дипломатическим инициативам, способствующим урегулированию ситуации.

Анкара поддерживает контакты как с Москвой, так и с Киевом и выступает за продолжение прямого диалога между сторонами, говорится в сообщении. Турецкие власти считают переговоры единственным устойчивым путем к завершению конфликта.

В 2022 году Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. В результате стороны совершили обмен пленными, а Киеву передали тела погибших военнослужащих. Делегации обменялись проектами меморандума по урегулированию конфликта.

Во вторник российский президент на совещании с правительством отметил, что Москва готова к переговорам на основе стамбульских договоренностей. Он уточнил, что российская сторона готова учитывать и другие модели, обсуждавшиеся ранее, в частности в Анкоридже. При этом важно учитывать реальные условия на земле и принципы, изложенные Путиным в 2020 году в выступлении перед МИД.