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Мошенники начали расклеивать фальшивые QR-коды в парках

Мошенники маскируют наклейки под видом полезного городского сервиса и бесплатного Wi-Fi.
Анастасия Митина 24-06-2026 04:17
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Мошенники стали расклеивать в парках и вблизи летних веранд QR-коды, которые обещают бесплатный Wi-Fi, но вместо этого ведут на фишинговые сайты. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Отмечается, что с наступлением тепла резко увеличилась посещаемость парков, зон отдыха и открытых летних веранд. Злоумышленники стали этим пользоваться.

«Отдыхающий в парке видит стикер с QR-кодом, наклеенный на скамейку, столик летнего кафе, урну или прямо поверх официального информационного стенда. Наклейка маскируется под полезный городской сервис и обещает бесплатный Wi-Fi», - пишет РИА Новости.

После сканирования пользователь попадает на фишинговый сайт. С его помощью мошенники крадут данные банковских карт или загружают на устройство вирус.

Эксперты платформы также добавили, что для подключения к городскому Wi-Fi, покупок билетов необходимо пользоваться только проверенными сайтами и приложениями. Поэтому россиянам стоит внимательнее относится к QR-кодам на улицах, а при их сканировании необходимо всегда проверять адрес сайта, на который перенаправляет браузер.

Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило, что алгоритмы некоторых нейросетей перенаправляли пользователей на мошеннические ресурсы, которые были предназначены для кражи денежных средств и личных данных. Отмечалось, что в составленных алгоритмами ИИ рекомендациях высвечивались сайты-двойники по продаже вещей и мебели, которые копировали фирменную символику и описания товаров брендов, которые прекратили существование.

#Мошенники #парки #QR-коды #фишинговые сайты
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