Инфантино оказался в центре скандала после вручения Трампу премии FIFA

Некоммерческая организация FairSquare подала жалобу на президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино. По мнению организации, спортивный функционер нарушил кодекс этики. FairSquare возмутило то, что Инфантино вручил премию мира от FIFA президенту США Дональду Трампу. Глава Белого дома стал первым лауреатом в ее истории.

Церемония награждения состоялась пятого ноября в Вашингтоне перед жеребьевкой участников чемпионата мира по футболу 2026 года. Авторы жалобы уверяют, что Инфантино не согласовал вручение награды ни с советом FIFA, ни в вице-президентом организации, сообщает The Athletic.

Припомнили Джанни Инфантино и принцип нейтралитета Международной федерации футбола, который прописан в уставе организации. В FairSquare вспомнили, как Инфантино якобы публично лоббировал Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира, а также поддерживал его на бизнес-форуме в Майями. О реакции на жалобу самого Инфантино не сообщается.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года и станет первым, который примут стразу три государства: США, Канада и Мексика. Кроме того, этот чемпионат станет первым, в котором участвуют сразу 48 сборных. Ранее их количество не превышало 32 команд.