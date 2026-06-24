Польша стала чаще отказывать украинцам в предоставлении временной защиты

Украинцам стали чаще отказывать в Польше в предоставлении статуса временной защиты. Об этом сообщил журнал Wprost.

Отмечается, что проблема касается не только новых приезжих с Украины, но и тех, кто ранее имел этот статус, но потерял его из-за длительного отсутствия в Польше. В стране также начали тщательнее проверять причину переезда украинцев.

Статус временной защиты позволяет легально жить в Польше. Его носители получают доступ к здравоохранению, а также трудоустраиваются по упрощенной системе.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в Польше резко выросли антиукраинские настроения. Он отметил, что получает сообщения о нападениях на украинцев, их унижениях и травле детей в школах в разных регионах страны.