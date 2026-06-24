Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников по Альянсу пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики. В интервью Fox News он отметил роль главы Белого дома в этом вопросе и акцентировал внимание на необходимости совместной работы и наращивания производств.

«Президент США Дональд Трамп работает над законодательством в сфере оборонных закупок <...> поскольку нам нужно пополнить наши арсеналы по обе стороны Атлантики», - цитирует Рютте Life.ru.

О том, что входящие в состав Североатлантического альянса страны не в состоянии производить необходимого количества боеприпасов, ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его мнению, это то, над чем необходимо работать.

За милитаристскими настроениями в НАТО внимательно следят в Кремле. Накануне президент Владимир Путин заявил, что Москва готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Российский лидер отметил, что Альянс использует лживые заявления о якобы российской угрозе для продолжения своей политики по милитаризации.

Сегодня страны НАТО постоянно наращивают военные расходы и открыто говорят о подготовке к военному противостоянию с Россией, подчеркнул глава государства. Путин отметил, что наша страна последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Добиться этого можно, сформировав многополярную систему международных отношений, резюмировал президент.