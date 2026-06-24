Совфед 1 июля рассмотрит закон об ипотечных каникулах для семей с детьми

Сенаторы на заседании первого июля рассмотрят закон, позволяющий с первого сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Об этом говорится в повестке.

Уточняется, что закон подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина с целью поддержки семей с детьми. На данный момент заемщик при появлении ребенка имеет право на полугодовалые кредитные каникулы по ипотеке.

Это происходит в том случае, если его доходы снизились более чем на 20%. В то время как расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.

Новый закон для стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. При этом критерий снижения дохода в этих случаях применяться не будет.

В 2023 году в министерстве финансов России поддержали идею предоставлять многодетным семьям кредитные каникулы. Тогда заявили, что нужно более детально обсудить конкретные параметры такого механизма, «в том числе с учетом позиций участников финансового рынка в рамках проработки соответствующих поручений президента РФ».