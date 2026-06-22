Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Мессии стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Достижение покорилось знаменитому аргентинцу в матче второго тура группы J мирового первенства против Австрии. Мессии точно пробил под занавес первого тайма и зафиксировал счет 1:0 в пользу своей команды. Этот гол стал 17 в активе нападающего.

Таким образом, Мессии обошел другого знаменитого футболиста - форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на личном счету которого 16 мячей в финальных стадиях мировых турниров. Тройку лидеров замыкает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, забивший на ЧМ 15 мячей.

Рекорд можно было оформлять уже на старте игры, но Мессии не реализовал 11-метровый удар. Это тоже вписало имя аргентинского футболиста в историю, так как он установил антирекорд по числу незабитых пенальти. Мяч после его удара пролетел рядом со штангой. Месси в третий раз не смог забить пенальти во встрече чемпионата мира.

На этом чемпионате Мессии бьет одно историческое достижение за другим. Ранее он стал самым возрастным игроком своей сборной, забившим гол в товарищеском матче. Это произошло в игре против сборной Исландии. Месси на тот момент было 38 лет, 11 месяцев и 16 дней.