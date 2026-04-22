Президент России Владимир Путин назвал поведение прежнего руководства Олимпийского комитета нечистоплотным, позорными и трусливым .Об этом он заявил на награждении победителей и призеров Чемпионата по боксу в Кремле.

Именно представители вида спорта по боксу, по его мнению, положили начало процессу возвращения российских флага и гимна на международные турниры. Соревнования прошли в Дубае в декабре 2025 года. В медальном зачете российская сборная заняла первое место: семь золотых медалей, пять серебряных и одна бронзовая.

«Действия МОК нанесли колоссальный вред олимпийскому движению и самим принципам олимпизма, обнажив коррумпированность и политическую предвзятость значительной части международных спортивных функционеров», - отметил глава государства.

Российский лидер также выразил надежду, что новое руководство организации как можно скорее преодолеет это тяжелое наследие.