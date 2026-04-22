Путин назвал позорными и трусливыми действия бывшего руководства МОК

Российский лидер также выразил надежду, что новое руководство организации как можно скорее преодолеет это тяжелое наследие.
Дарья Неяскина 22-04-2026 21:02
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин назвал поведение прежнего руководства Олимпийского комитета нечистоплотным, позорными и  трусливым .Об этом он заявил  на награждении победителей и призеров Чемпионата по боксу в Кремле.

Лидирующие позиции страны в глобальном спорте остаются крепкими и нерушимыми - вопреки недобросовестным, постыдным и трусливым действиям предыдущего руководства Олимпийского комитета.

Именно представители вида спорта по боксу, по его мнению, положили начало процессу возвращения российских флага и гимна на международные турниры. Соревнования прошли в Дубае в декабре 2025 года. В медальном зачете российская сборная заняла первое место: семь золотых медалей, пять серебряных и одна бронзовая.

 «Действия МОК нанесли колоссальный вред олимпийскому движению и самим принципам олимпизма, обнажив коррумпированность и политическую предвзятость значительной части международных спортивных функционеров», - отметил глава государства. 

Российский лидер также выразил надежду, что новое руководство организации как можно скорее преодолеет это тяжелое наследие.

«Уверен, впереди у вас, как и у ваших товарищей, представителей самых разных видов спорта, еще много спортивных триумфов, в том числе на крупнейших международных соревнованиях. И обязательно под нашим родным флагом в сопровождении национального гимна России», - заключил президент.

#в стране и мире #награждение #бокс #Владимир Путин #олимпийский комитет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
