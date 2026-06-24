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Мирра Андреева спасла пчелу во время теннисного матча

Андреева заметила насекомое на корте, затем подсадила пчелу на ракетку и вынесла ее за пределы игрового поля.
Дарья Ситникова 24-06-2026 18:07
© Фото: Wu Huiwo, XinHua, Global Look Press

Первая ракетка России Мирра Андреева спасла пчелу во время матча на травяном теннисном турнире категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге. Его призовой фонд превышает один миллион евро.

Андреева в первом сете встречи второго раунда против соотечественницы Екатерины Александровой увидела пчелу на траве. Она поддела ее ракеткой, после чего отнесла за пределы корта.

Российская теннисистка проиграла первый сет со счетом 3:6. Для 19-летней Андреевой этот матч стал первым после победы на грунтовом турнире Большого шлема «Ролан Гаррос».

Напомним, россиянка Мирра Андреева стала победительницей женского финала турнира «Ролан Гаррос». Спортсменка одолела Майю Хвалиньску из Польши.

Андреева обыграла соперницу со счетом 6:3, 6:2. Это первый в ее карьере титул на турнире «Большого шлема».

#Германия #Пчела #спасение #Матч #турнир #теннис #мирра андреева
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