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BZ: фон дер Ляйен попала в скандал на фоне переписки с Зеленским

В секретном групповом чате состояли Мерц, Зеленский, Макрон, Мелони и Стармер.
Дарья Ситникова 24-06-2026 18:35
© Фото: Pierre Teyssot, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен попала в скандал из-за тайной переписки с Владимиром Зеленским и лидером ЕС. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

«В отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вновь ведется расследование. На этот раз в центре внимания находится секретный групповой чат», - сказано в материале.

В этом чате находятся канцлер ФРГ Фридрих Мерц, Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон. Кроме того, премьер-министр Италии Джорджи Мелони и уходящий в отставку премьер Британии Кир Стармер.

Европейский омбудсмен Тереза Анжиньо инициировала это расследование. Причиной для разбирательств стал отказ ЕК публиковать информацию о групповом чате по запросу нидерландской организации Follow the Money.

Газета The Telegraph ранее сообщила, что Украина вызывает у Евросоюза больше трудностей, чем другие страны, стремящиеся к вступлению. Одной из главных причин издание называет неопределенность будущих границ государства. Несмотря на это, Брюссель дал Киеву зеленый свет для начала официальных переговоров.

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