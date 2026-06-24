Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен попала в скандал из-за тайной переписки с Владимиром Зеленским и лидером ЕС. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.
«В отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вновь ведется расследование. На этот раз в центре внимания находится секретный групповой чат», - сказано в материале.
В этом чате находятся канцлер ФРГ Фридрих Мерц, Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон. Кроме того, премьер-министр Италии Джорджи Мелони и уходящий в отставку премьер Британии Кир Стармер.
Европейский омбудсмен Тереза Анжиньо инициировала это расследование. Причиной для разбирательств стал отказ ЕК публиковать информацию о групповом чате по запросу нидерландской организации Follow the Money.
Газета The Telegraph ранее сообщила, что Украина вызывает у Евросоюза больше трудностей, чем другие страны, стремящиеся к вступлению. Одной из главных причин издание называет неопределенность будущих границ государства. Несмотря на это, Брюссель дал Киеву зеленый свет для начала официальных переговоров.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»